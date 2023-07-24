夏蘭特火速上力起孖 贏波又贏錢

上季「三冠王」曼城亞洲之旅熱身賽第一站打響頭炮，喺周日(23日)晚以5比3反勝橫濱水手，射手艾寧夏蘭特又做主角，後備上陣梅開二度，當選今場最佳球員，獲得100萬元(約5.5萬港元)獎金，雖然對於佢而言只係小數目，但總算為新球季攞個好意頭。

曼城開操之後踢首場熱身賽，球員似乎仲未入局，上半場37分鐘意外落後2球，但「藍月亮」身為上季歐聯、英超、英足盃冠軍，一發力就令橫濱水手招架唔住，由史東斯、祖利安艾華利斯各建一功，扳平2比2。

下半場一開波，曼城主帥哥迪奧拿立即作出10個換人調動，包括派上季英超及歐聯雙料神射手艾寧夏蘭特上陣，呢位挪威國腳迅速入波，協助球隊反超前。中場洛迪卡斯簡迪亦入1球。

雖然橫濱水手靠井上健太入波追至3比4，但踢至補時艾寧夏蘭特再次建功，鎖定5比3勝局，佢當選今場最佳球員，絕對實至名歸。

曼城將於周三(26日)晚熱身賽喺日本東京同拜仁慕尼黑交鋒，屆時先至係真正考驗。