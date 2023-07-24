韋少協助紅牛破F1歷史　捧走「爛獎盃」成焦點

紅牛的麥斯韋斯塔本周日在F1匈牙利站再顯王者本色，迎來今季第9個分站冠軍，兼實現賽季7連冠，並協助紅牛車隊繼續保持不敗，實現了12連勝，創下F1歷史紀錄，難怪韋斯塔本最終捧走了「爛獎盃」也笑不攏嘴。

即使今站失落排頭位資格，但韋斯塔本於起步已搶回領先位置，最終以1小時38分08秒634率先衝線，而紅牛隊友佩雷斯則獲第3名齊齊企上頒獎台，亞軍是麥拿侖的諾利斯，至於今站排頭位的咸美頓則獲得第4。

紅牛今站是迎來本季11連冠，連同上季的阿布扎比站的冠軍，則創了12連勝的F1新紀錄，再次贏得個人及車隊冠軍成為雙料冠軍，韋斯塔本在頒獎台上狂噴香檳慶祝，而同時台上也發生了一段小插曲，就是亞軍的諾利斯開香檳時，因撞擊了頒獎台導至韋斯塔本的冠軍獎盃跌落地上，分開兩截，令他感到尷尬又搞笑，他即時跟好友韋斯塔本竊竊私語，告之發生了這個「意外」，韋斯塔本也呆了一呆，再大家笑起來，並捧着分了兩截的獎盃；而諾利斯賽後在個人社交平台都特別向好友「耍冧」：「對不起，麥斯!」。

至於紅牛車隊都隨即回覆，「破紀錄，連獎盃都破了!」其後諾利斯與韋斯塔本在賽後記者會也以此作為說笑話題。目前韋斯塔本在車手總成績再擴大優勢，以281分拋離次位的隊友佩雷斯超過110分，而阿倫素則以139分暫列第3，咸美頓以133分排第4。