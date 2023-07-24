杜域侯活涉嫌性侵男網友　在美國遭起訴　

前NBA巨星「魔獸」杜域侯活上季加盟台灣T1職籃球隊，可謂備受矚目，不過這名中鋒在今夏完約返回美國後，早前卻被當地八卦媒體《RadarOnline》爆料指，他目前正捲入一宗性侵醜聞，涉嫌性侵、毆打和非法監禁一名男性網友，更遭到起訴，不過侯活至今未作任何公開回應。

據悉《RadarOnline》於上周取得法庭文件，揭發一位名叫史提芬夏柏（Stephen Harper）的男子指控杜域侯活，稱兩人在2021年5月透過IG相識，之後侯活開始傳出露骨的鹹濕對話，更要求自己傳出裸照等。同年7月他受邀到「魔獸」位於喬治亞州豪宅參觀，卻被迫發生多人肉體關係，讓他感覺被侵犯和羞辱，當中訴訟書提到：「被告曾抓着夏柏大腿，強行脫掉對方內褲，並對夏柏進行未經同意的口交行為。」而事後夏柏更指控「魔獸」襲擊、毆打和非法監禁。

事件公開後引起熱烈討論，當中包括「魔獸」的性取向，而這名37歲球星早在2019年曾跟一名同性戀男子疑似傳出感情糾紛，惟他當時澄清自己並非同性戀，至今亦與不同女性育有5個孩子。