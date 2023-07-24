曼聯獲茱莉亞羅拔絲捧場　網民：哥迪奧拿又輸

曼聯上仗美國之旅熱身賽，以2比0擊敗阿仙奴，賽後迎來一位星級嘉賓，就係美國著名女星茱莉亞羅拔絲，佢唔止入場睇波為愛隊紅魔鬼打氣，仲去探班參觀曼聯訓練大營。由於曼城主帥哥迪奧拿一直視茱莉亞羅拔絲為偶像，網民趁機抽水，寸哥帥又輸畀曼聯。

茱莉亞羅拔絲去到曼聯訓練大營，獲得球隊上下熱情招呼，領隊坦哈格、射手拉舒福特、中場卡斯米路等球員都變成小影迷，同佢合照。曼聯亦送咗1件印有茱莉亞羅拔絲名字嘅1號球衣，以及利辛度馬天尼斯6號球衣畀佢。

值得一提，茱莉亞羅拔絲係哥迪奧拿心目中嘅「女神」，但卻屬於曼聯球迷，令哥帥一直耿耿於懷，曾經講笑話茱莉亞羅拔絲2016年造訪曼市，選擇咗去曼聯嘅奧脫福球場，令佢覺得好失望，甚至話就算贏歐聯冠軍，但贏唔到茱莉亞羅拔絲芳心，覺得自己係「失敗者」。

不過，曼城上月奪得歐聯冠軍之後，茱莉亞羅拔絲都有祝賀哥帥，令佢稍為感到欣慰，但依家茱莉亞羅拔絲又去捧曼聯場，難怪網民認為「茱莉亞爭奪戰」之中，哥迪奧拿永遠贏唔到曼聯。