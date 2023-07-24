愛倫韋特：德國勢「大」炒摩洛哥

德國陣中既有年青球員，亦具有身經百戰的球員坐鎮，形成一個相當好的組合，故我相信，她們是今屆賽事其中一支奪標大熱球隊。

她們十分有紀律性，加上阿歷珊達波普於前場攻堅，因此大家就會知道，她們將可取得一定數量的入球。多年來，阿歷珊達波普都被視為世界上其中一位最優秀的射手，不但左右腳都有能力取得入球，高空波更加能產生巨大威脅。

日耳曼的中場實力特別強勁，其中往往能於比賽時瞻前顧後的21歲球員奧芭度夫更非常出色。她的攔截相當硬朗及保持控球權也十分好，故有能力於中場中路位置主宰球賽。猶記得去年於女子歐國盃表現出色，我預期她在今屆賽事將會有更上一層樓的演出。

瑪古是另一位於中場可以取得多個入球的重要球員，而絲雲查侯芙及布爾於邊路位置表現突出，能夠將皮球送到前場中路的阿歷珊達波普腳下。

由於德國實力雄厚，對於首次躋身女子世盃決賽周，兼且國際足協排名在參賽國中排尾2的摩洛哥來說，今場賽事絕對是一場超級硬仗。

我曾多次看過效力熱刺的艾恩作賽，她個人技術相當好。為球會比賽時她通常是踢左路位置，但代表國家隊時就會改踢前鋒，如果摩洛哥想於反擊攻勢時取得入波機會的話，就要看她的表現了。然而，摩洛哥的女子世盃處子戰將會是極之難應付，故我認為日耳曼大軍將可大勝一場。