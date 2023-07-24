港超聯　李毅凱回流加盟標準流浪

標準流浪周一（24日）在Facebook專頁宣布，簽入早前回復自由身的本地球員李毅凱，球隊期望這位後防通天老倌加盟後，可加強中後場佈陣，並在配搭上帶來更多變化。

將於10月滿29歲的李毅凱，於傑志青年軍出身，2014年首次北上加盟中甲球隊瀋陽中澤，2015/16球季獲得傑志重用，更成功當選最佳青年球員，並於2016年6月首次為香港代表隊在國際賽上陣。「阿凱」於2021年2月再次北上加盟當時在中甲的南通支雲，首兩季上陣時間不少，惟今季隨球隊升超後，僅在上月底作客上海申花後備入替1分鐘，最終提早解約，並決定回流加盟標準流浪：「決定簽約前跟李輝立總監、隊長林嘉緯、副隊長盧均宜曾有溝通，感受到會方的誠意。我非常有興趣跟標準流浪合作，尤其過往在其他球會也曾得到『嘉緯』、『均宜』指導，令我進步良多，亦享受跟他們共事的日子。」

回流港超前，李毅凱今季在南通支雲上陣機會減少，今年已甚少踢比賽、狀態未如理想，他期望在己隊重新起步，透過訓練、比賽恢復勇態，助球隊取得更多勝仗甚至錦標作為回報：「在內地期間都有留意港超比賽，知道標準流浪去季曾表現出抗衡傑志、理文的表現，決定加盟就要努力助球隊交出表現、爭取佳績，珍惜球會給予的機會，暫時首要目標將是在『亞冠盃』外圍賽助球隊主場取勝、晉級下一圈。」

【球員檔案】

姓名：李毅凱

出生日期：1994年10月15日（28歲）

身高：1米80

位置：中堅

曾效力球隊：傑志、港菁、太陽飛馬、皇室南區、瀋陽中澤、南華、香港飛馬、南通支雲