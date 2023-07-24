比寧咸有料到　皇馬落後2球反勝A米

祖迪比寧咸表現獲得好評。

周一(24日)早上喺美國舉行嘅熱身賽重頭戲，皇家馬德里天價新兵祖迪比寧咸加盟後首次出擊，表現獲得好評，協助「銀河艦隊」落後2球劣勢之下，以3比2反勝AC米蘭。

今仗戰情峰迴路轉，AC米蘭先下手為強，開賽25分鐘打開紀錄，由車路士來投嘅翼鋒基斯甸普列錫開出角球，中堅湯姆利頂入。呢支意甲勁旅得勢不饒人，新加盟嘅18歲阿根廷小將盧卡羅美路射入世界波，領先至2比0。

下半場一開波，皇馬主帥安察洛堤立即作出8個換人調動，加上AC米蘭防線鬆懈，令形勢出現逆轉。57分鐘A米門將史樸迪路「派膠」，面對皇馬中場費達歷高華維迪冇角度又冇力度嘅射門，竟然漏咗入網。僅過2分鐘，輪到湯姆利犯錯，費達歷高華維迪把握機會射成2比2，個人梅開二度。

戰至84分鐘，皇馬老將莫迪歷妙傳，雲尼斯奧斯祖利亞單刀射入反超前3比2。臨完場前，AC米蘭前鋒基奧特主射罰球高出，注定無法收復失地。

至於今夏以1.03億歐元(約8.95億港元)轉會費由多蒙特加盟皇馬嘅中場祖迪比寧咸，今仗以正選身份踢咗64分鐘，46次傳球有40次成功交畀隊友，成率達87%，6次同對手地面對抗有4次勝出，而且走位靈活，創造唔少威脅，表現受到好評，皇馬今次有買貴、冇買錯。