畢拿訪港吸引大批球迷　誓不惜一切為熱火奪冠

NBA熱火球星占美畢拿首次訪港，周一（24日）現身品牌旗艦店，吸引逾百球迷到場。當「Playoff Jimmy」變身「Offseason Jimmy」，他湊女、飲咖啡、看球賽，但依然記掛著失諸交臂的冠軍：「我日復日練習，付出的汗水與時間全為奪冠。我想為熱火贏下總冠軍，在這裏完成職業生涯。」

熱火上季創下「黑八傳奇」，以東岸八號種子身份打入總決賽，不敵金塊，奪亞而回。功臣占美畢拿近日展開中國行，最後一站來到香港。大批球迷前往李寧廣東道旗艦店外，在烈日下苦等數小時，用一聲聲的「MVP」迎接偶像。畢拿相當受落，微笑、揮手、派心、自拍樣樣齊，談到對香港第一印象：「很熱！我只在酒店附近閒逛，看見足球場、網球場，有山有水，大家很熱情！我很期待觀光和購物，今晚絕對會吃些好東西。」畢拿日前出席活動，被中國球迷球鞋砸中，不但沒生氣，還當成趣事分享：「球迷太熱情了，他把球鞋拋過來，想叫我簽名，沒想到掉中了我。」

有球迷舉著「We’re gonna get it done！2024 Champion」的紙牌，正是畢拿心聲。「美妙的一季，雖然最後拿不到冠軍，但我們一起成長，我有信心為熱火贏下2024年總冠軍。」畢拿上季季後賽場均取得26.9分5籃板5.9助攻，一次次關鍵演出，讓球迷嘆為觀止，被冠上「Playoff Jimmy」的花名。「籃球很簡單，你每天重複做一件事，等到關鍵時刻，就能反映你的努力和決心。」

當「Playoff Jimmy」變身「Offseason Jimmy」，他的假期填得滿滿的，除了練習，還看溫網，與巴西球星尼馬踢球：「最重要的是陪伴家人，啊，還有咖啡。反正就是任何事情，讓我頭腦保持清晰。」談到咖啡，畢拿滔滔不絕，他於2020年泡泡園區創辦「Big Face Coffee」，背後自有原因：「咖啡讓人們坐下來好好對話，我透過咖啡認識了很多人。」被問到幾時有香港分店，他大笑：「這個很難，或許等到我退役才能好好經營吧。」

畢拿快滿34歲，算是老將，但他未有退役打算：「我希望五年後還在打高水平籃球，為下一代帶來啟發，讓更多人全力以赴，為勝利付出所有。」做慣「Underdog」的他鼓勵球迷永不放棄：「不要聽別人說你做到什麼，做不到什麼，你才是人生的主角，一切皆有可能。」