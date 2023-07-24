愛倫韋特：巴西「大」跳森巴舞

巴西將希望在今屆女子世盃可以走到較後階段，故我視今場面對巴拿馬的首場分組賽，將可為球隊帶來攻入多個入球，以及建立強勁走勢的絕佳機會。

巴西向來是一支令人賞心悅目的球隊，跟西班牙及日本一樣，都喜歡不斷以搓傳向對手施襲，所以，我預期巴拿馬將要消耗大量體力，嘗試壓逼及緊貼對手。

我十分期待可以看到，以17球成為女子世盃決賽周入球紀錄保持者瑪達的演出，事關今屆如無意外將是她最後一次參賽了。自2003年開始，她在每一屆賽事都有入球進帳，我認為她依然是當今球壇，其中一位最優秀的射手。

巴西另一位前鋒黛賓娜，也是一位頂級球員。她腳法及假動作純熟，有能力擺脫對方守衛取得入球，所以她於今屆賽事有機會展露光芒。至於前阿仙奴守衞拉菲爾妮於後防也表現得相當出色。由門將開始到每一個位置，巴西都擁有很多好波之人坐鎮，所以巴拿馬今仗將會陷於困局。

巴拿馬將需要保持緊密，派出多人防守，但她們最近友賽西班牙及日本，分別慘輸以0比7及0比5，所以前景並不樂觀。

更何況，巴拿馬球員相當年輕，陣中亦沒有太多球員效力頂級聯賽，因此她們缺乏大賽經驗。我希望她們不會出現怯場的情況，但我感到巴西今仗將可大勝一場。