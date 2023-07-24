世界Top10女將來港　保誠網賽推早鳥優惠

「保誠香港網球公開賽2023」早鳥優惠門票即日起公售！闊別五年之久，「保誠香港網球公開賽」終在今秋回歸香江，並將於10月7日至15日假維多利亞公園網球主場舉行。這項國際女子網球協會（WTA）國際級別的巡迴賽事將再次雲集來自世界各地的頂尖女子網球手，展開為期九日的精彩戲碼。

儘管目前仍未落實來港的參賽名單，但中國香港網球總會會長莫君逸透露「肯定會有TOP 10」，而他早前更專程到溫布頓網球賽向球員宣傳香港賽事：「坦白講目前還有很多變數，球員們仍未落實報名，但肯定會有世界排名前10的球員，而中國幾位高排名的球員亦表示有興趣。」事實上，中國的鄭欽文及朱琳最近表現搶鏡，而老將張帥過去來港參賽的表現也不俗，預計賽會下月底可落實部份參賽名單。

莫君逸續稱：「網總很高興宣佈『保誠香港網球公開賽2023』的早鳥優惠門票由即日起公開發售。今年賽事將以『慶祝』為主題，我們會為球迷及市民打造一系列精彩活動，並將香港文化及精神融入其中，於維園網球主場呈獻國際女子網球的巔峰對陣。」公眾可於快達票官網（www.hkticketing.com）購買賽事門票，售價由港幣160元至970元不等；於8月15日前購票更可獲85折早鳥優惠；於8月16日至9月8日期間購票可獲9折優惠。詳情可瀏覽官方網站：www.hktennisopen.hk 。

香港網球公開賽督導委員會主席周維正強調賽事堅持以社區為本，他表示：「『保誠香港網球公開賽2023』是一項全城共慶的盛典，故今年大賽首三日票價將與2018年一樣維持不變以回饋廣大球迷；並鼓勵更多市民親臨維園，同享網球競技的樂趣。我們相信賽事會為球迷帶來超乎預期的驚喜觀賽體驗，球迷們請及早購票，以確保能親臨現場參與這項體壇盛會。」

保誠保險香港行政總裁林智剛表示：「保誠保險熱切期待世界頂級球手、本地及海外觀眾再次參與『保誠香港網球公開賽』，共同見證這項睽違五年的國際盛事載譽歸來。今年適逢保誠集團成立175週年，能夠與國際頂尖球星和廣大市民一同慶祝，我們深感榮幸；希望透過支持是項大賽能為城市增添活力，並激勵更多市民透過運動奉行健康、愉悅的生活模式，活出豐盛人生。」