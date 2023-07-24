小球迷贈港式咖啡 占美畢拿：好飲！

NBA球星占美畢拿周一（24日）訪港，出席品牌活動後，第二站來到東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行的「Jimmy Butler技術挑戰賽」，見證冠軍誕生後更親自落場與參賽者「4打4」，大力入樽顯功架。「JB」最後一嚐港式咖啡，大讚：「好飲！」

「Jimmy Butler技術挑戰賽」由6名經過選拔賽出線的本地籃球愛好者爭奪冠軍寶座，最終鍾子豪和簡廷芝分別勝出男、女子組冠軍，2名冠軍幸運兒隨後與占美畢拿組隊，與4 名來自南華、香港東方的現役籃球運動員朱亮、陳曉峰、徐遠成和基拔投籃比賽。19歲的簡廷芝以全場最快時間「封后」，她表示：「賽前幾小時熱身讓自己投入狀態，今次報名主要是想見占美

畢拿，因為他的故事很勵志，我很喜歡他！」

占美畢拿毫無NBA球星架子，全情面帶笑容表現投入，他亦一口答應和6名參賽者打4人籃球賽。期間有參賽者多次挑戰這位熱火球星，更有人成功得分。「JB」之後認真防守，送上連環封阻，又以雙手鋤樽，搏得全場掌聲。

中國之行來到尾聲，贊助商向「JB」送上一幅由本地設計師設計的「戰神」畫作，另有小球迷特別為這位「愛啡之人」送上港式咖啡，逗得他開心地說：「打完比賽正需要一杯咖啡，這真好喝！」他又感謝小球迷以他為榜樣，鼓勵他繼續努力：「我下次來香港要再見到你。」當主持說幫他拿着咖啡時，他即作狀打走對方的手，相當「珍惜」這份禮物。最後「JB」與現場球迷自拍合照，為這趟中國之行劃上完美句號。