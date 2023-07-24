【有片】沙夏加盟加拉塔沙雷　變成超級巨星

水晶宮翼鋒韋費特沙夏今夏約滿之後，一度傳出獲多間沙特阿拉伯豪門垂青，但呢位30歲科特迪瓦國腳最終決定加盟土耳其勁旅加拉塔沙雷，並已抵達當地接受體測，獲得英雄式歡迎，瞬間由英超二三線球員變成超級巨星。

韋費特沙夏出身於水晶宮青訓系統，曾於2013年轉投曼聯，但不受重用，其後又重返水晶宮，過去9季一直效力呢支倫敦球隊。水晶宮曾經開出20萬鎊(約200萬港元)周薪，希望韋費特沙夏續約，但佢拒絕，同時拒絕沙特阿拉伯豪門艾納斯開出嘅900萬鎊(約9,000萬港元)年薪合約，結果選擇加盟加拉塔沙雷。

韋費特沙夏抵達土耳其後，獲大批球迷歡迎，加拉塔沙雷亦佢安排介紹儀式，同球迷互動，場面非常墟冚。據悉韋費特沙夏將會簽約3年，獲得800萬鎊(約8,000萬港元)年薪，加拉塔沙雷係上季土超冠軍，可以參加來屆歐聯，相信亦係吸引韋費特沙夏加盟嘅原因之一。

另外，加拉塔沙雷亦決定向巴黎聖日耳門(PSG)買斷前鋒莫路伊卡迪，轉會費為1,000萬歐元(約8,700萬港元)，雙方將簽約3年。莫路伊卡迪上季以借用身份為加拉塔沙雷上陣24場聯賽入22球。