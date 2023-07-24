愛倫韋特：勢均力敵 秤先南韓

我想像到哥倫比亞及南韓賽前都相信，自己有足夠實力可以緊隨德國之後，取得次名出線資格，故此，這亦令到今場分組賽變得非常關鍵。

南韓陣中最為人熟悉的名字是池笑然，多年來被視為是世界上其中一位最優秀的女子足球員。當她效力車路士時，我曾多次跟她對賽，她個人技術出眾、長短傳皆精準，兼且走位靈活以及遠射能力相當高，所以我預期，她將可帶領其國家交出好表現。

趙昭賢是她們陣內另一位球星，她征戰英格蘭後獲得了寶貴的比賽經驗。她不但是一位踢法硬朗的中場，技術層面亦相當高，今仗應該可以左右大局。

哥倫比亞於上年舉行的女子美洲國家盃取得亞軍而回，陣中擁有一些身經百戰的球員坐鎮。英格蘭曾於2015年女子世盃擊敗過哥倫比亞，幾位當日曾經上陣的球員如中場蒙度亞及烏絲美，目前仍然都是球隊的核心人物。

不過，每個人都在談論的球員，必然是年僅18歲的新星蓮達卡絲度。她於上屆女子美洲國家盃奪得最有價值球員獎，4強對賽阿根廷時更加射入致勝入球，及後亦成功轉投皇家馬德里。

她是一位前途無可限量的球員，盤扭技術高超，所以南韓要小心提防她於邊路位置的進襲，一眾守衛有可能會踢得非常辛苦。

我認為今仗將會是一場既緊湊又令人興奮的對碰，但南韓的實力始終較高，我預計她們最終將可擊敗哥倫比亞。