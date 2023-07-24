愛倫韋特：新西蘭起「菲」 晉級在望

新西蘭於揭幕戰中取得史上首場女子世盃決賽周勝仗，成功締造歷史。如今她們面對首次打入決賽周的菲律賓，將擁有一個絕佳的機會再下一城，取得晉級16強的資格。

今屆決賽周合辦國新西蘭對挪威時表現出眾，絕對值得贏波。她們於主場出擊經已要承受一定壓力，首戰對手更是前世盃冠軍挪威，但球迷為球隊吶喊助威，全力作出支持，最終激活了球隊。新西蘭作出一輪精彩的串連之後，漢娜韋堅遜完成最後一腳，將皮球送入網窩，協助球隊以1:0力挫挪威。今仗她將會再一次成為球隊進攻的核心，而菲律賓將要小心她殺入禁區。

面對著挪威猛攻，隊長阿里萊麗於後防表現出色，今仗會帶領隊友力抗菲律賓的進襲。至於在上場12碼宴客的柏絲華爾，將會再度於中場為隊友串針引線，進擊菲律賓大門。

對於一支首次打入女子世盃決賽周的球隊來說，我認為菲律賓奮戰瑞士後僅以0比2落敗，表現其實非常不錯，故我肯定她們也會感到相當欣慰。如果卡蓮娜古露不是因為越位在先，結果被視像助理球證推翻入球無效的話，她們差一點就可以先開紀錄了，但我認為，她們今場面對新西蘭的賽事中將會取得較多控球時間。前鋒卡蓮娜古露及莎蓮娜波丹將力爭世盃決賽周史上首個入球。

不過，新西蘭現時信心士氣高昂，預期菲律賓門將戴維絲麥丹妮繼對瑞士一仗作出連番精彩撲救後，今仗將會再一次表現得相當忙碌。

由於新西蘭經已取得一場勝仗落袋，所以她們如今將劍指16強出線資格，我預計她們今仗面對菲律賓可以再下一城，主場多取3分。