愛倫韋特：挪威勢反彈破瑞士

挪威今屆世界盃的首戰成績令人失望，這支前世盃冠軍球隊今仗面對瑞士時，將希望可重振聲威。我深信，如果她們想保持出線16強機會的話，今場賽事絕對不容有失。

雖然挪威陣中擁有多位好波之人，但球隊於以0比1不敵合辦國新西蘭時，表現乏善足陳，而且欠缺合作性。上場她們在進攻方面，表現相當差勁，故我認為古蘿萊頓及瑪琳需要參與更多球隊的攻勢，製造更多入球機會。

可以預期，今場有可能演變成一場十分緊湊的賽事，換句話說，效力里昂的希嘉寶以及效力巴塞隆拿的卡露蓮漢臣，將需要在前線表現得極有效率，把機會轉化為入球。

至於另一邊廂的瑞士，她們在分組賽首場賽事以2比0勇挫了菲律賓，今仗只要擊敗挪威的話，就能夠進一步確定取得晉級淘汰賽階段資格。

我認為瑞士面對首次打入決賽周的菲律賓贏得不算輕易，事關她們於比賽初段也受到了一定的壓力。拉蒙娜巴克雯正選上陣便立即取得入球，將再一次成為陣中需要留意的球員。同時，隊長莉亞華迪亦將需要在中場交出好表現，協助取得較大獲勝機會。防守方面，效力阿仙奴的瑪莉茲在今場比賽將會受到較大的考驗。

挪威於去年夏天的女子歐國盃決賽周令人失望，竟然在分組賽出局，因此，她們當然不想重蹈覆轍。我認為，她們今仗將會交出反彈的表現，並成功擊敗瑞士，取得一場重要的勝仗。