希拉爾出破紀錄26億收購麥巴比　PSG已接受

「新世代球王」基利安麥巴比去留命運成球壇焦點，最新發展沙特阿拉伯豪門希拉爾提出以破世界紀錄嘅3億歐元(約26億港元)向巴黎聖日耳門(PSG)收購呢位24歲射手，據悉PSG已接受報價。希拉爾為咗吸引麥巴比加盟，唔止開出天價7億歐元(約60.5億港元)年薪，更加容許佢明夏以自由身轉投皇馬，絕對係史上最闊綽合約。

根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，希拉爾已經向PSG開出3億歐元，求購麥巴比，若然成交，將打破PSG喺2017年用2.22億歐元(約19億港元)向巴塞隆拿買入尼馬嘅世界最高轉會費紀錄。

由於基利安麥巴比只剩下1年合約，佢已表明拒絕續約，PSG會長艾卡理化堅稱唔會容許呢位法國國腳明夏自由身離隊，令球會遭受人財兩失打擊，所以決定今夏出售佢，麥巴比亦被踢出近期亞洲之旅集訓名單，因此希拉爾願意出天價收購，PSG實在冇理由拒絕，加上聖日耳門5年前向摩納哥買斷麥巴比，僅用1.8億歐元，換言之今次轉一轉手可獲利1.2億歐元，對球會非常有利。

PSG開綠燈之後，希拉爾可以搵麥巴比傾加盟事宜，由於盛傳佢已同皇馬達成協議，明夏轉投呢支西甲勁旅，希拉爾為咗說服佢加盟，開出球壇史上最高嘅7億歐元年薪，包括2億歐元固定薪金及5億肖像權費用，最關鍵係容許麥巴比如願明夏轉投皇馬，令佢冇拒絕理由。

希拉爾今夏大肆增兵，已簽入車路士中堅高列巴尼、狼隊中場魯賓尼維斯、拉素中場米連高域沙域，原本計劃簽埋阿根廷球王美斯，但佢選擇加盟國際邁亞密，如果可以簽到麥巴比，肯定更加震撼。