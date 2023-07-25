「字母哥」也抽水：我個樣似麥巴比 簽我啦

希拉爾提出以破世界紀錄嘅3億歐元(約26億港元)收購基利安麥巴比，並向佢開出7億歐元(約60.5億港元)年薪，震撼全球體壇，連效力密爾沃基公鹿嘅NBA球星「字母哥」安迪杜甘普都非常羨慕，喺社文網發表話：「希拉爾簽我啦，我個樣似麥巴比。」更加吸引麥巴比轉載貼文，以大笑表情符號回應，似乎好讚同對方。

安迪杜甘普曾協助公鹿奪得2021年NBA總冠軍，亦當選過2次NBA最有價值球星，年薪近4,000萬美元(約3.1億港元)，但相比起希拉爾向麥巴比提供嘅薪酬合約，簡直係小巫見大巫，難怪佢不惜「出賣色相」，話自己貌似麥巴比，希望加盟呢支沙特豪門。不過，「字母哥」貼文都加上大笑表情符號，應該係講笑，同時帶有諷刺性質，暗寸希拉爾揮金如土。

最搞笑係貼文引起麥巴比注意，喺自己社交網轉載貼文，雖然只係加上幾個大笑表情符號，但已被指佢首度「回應」希拉爾要收購佢嘅消息，至於麥巴比「笑而不語」，到底係開心可以獲得肥約，亦或嘲笑安迪杜甘普，相信只有佢自己先至知。