希拉爾兩手準備　戴亞斯成「Plan B」

雖然沙特豪門希拉爾出到7億歐元(約60.5億港元)年薪，吸引基利安麥巴比加盟，但呢位24歲球星對於去當地搵食有保留，甚至傳佢寧願被巴黎聖日耳門(PSG)雪藏一季，都要留喺歐洲球壇。根據葡萄牙《紀錄報》爆料，希拉爾做好兩手準備，一旦收購麥巴比失敗，就會用5,000萬歐元(約4.3億港元)爭取簽入利物浦前鋒路爾斯戴亞斯。

希拉爾早前已經簽入車路士後衞高列巴尼、狼隊中場魯賓尼維斯、拉素中場米連高域沙域，會方希望簽入星級前鋒，令前中後三線實力更加強大，但目標人選盧卡古已拒絕加盟，依家爭取簽基利安麥巴比，亦有失敗風險，會方繼續保持物色人選工作，包括睇中路爾斯戴亞斯。

呢位26歲哥倫比亞國腳上年1月由波圖加盟利物浦，當時轉會費已達到4,500萬歐元，希拉爾今次只係開出5,000萬歐元，紅軍未必接受。

路爾斯戴亞斯仲有4年合約在身，今季獲得7號球衣，領隊高普視佢為主力，希拉爾要買到呢位猛將，恐怕需要大幅加碼轉會費，先至有得傾。

利物浦早前已經同意將2位中場法賓奴泰華利斯、佐敦軒達臣分別出售畀沙特球隊伊蒂哈德、伊蒂法克，至於路爾斯戴亞斯會唔會成為第3位去當地掘金嘅紅軍球員，大家拭目以待。