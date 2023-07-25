東道主新西蘭女足蓄「細」起「菲」

女子世盃A組次輪激鬥，東道主新西蘭女足力撲首仗落敗嘅菲律賓。新西蘭首輪砌低勁旅挪威，為爭出線勢必一鼓作氣乘勝追擊，但佢哋把握力麻麻，未必可盡數對手；菲律賓冇分在手，想出線不容再失。新西蘭近7場6次開2球或以下，2.5球入球細屬不二之選。（Now 630周二下午1時30分直播）

今屆東道主之一嘅新西蘭，首仗憑射手漢娜韋堅遜一箭定江山，以1比0險勝傳統勁旅挪威。呢場大戰吸引咗超過42,000名球迷入場，打破新西蘭足球史上最多入場人數紀錄，氣氛相當熾熱。

「菲女」為保生機加強防守

結果新西蘭女將們不負眾望，喺主場球迷打氣下大踢爭氣波，成功以弱制強。除咗入波功臣漢娜韋堅遜外，交出助攻嘅查姬漢特，同埋門將維多利亞艾絲臣都有精彩演出。不過比賽尾段有柏絲華爾12碼宴客，反映球隊臨門一腳並非十拿九穩。睇番佢哋近7仗6次開2球或以下，踢法穩打穩紮，預計今仗入球數字唔會多。

菲律賓女足首仗淨吞瑞士兩蛋，若然今仗再輸，晉級就會相當渺茫，今仗可以話係生死戰，就算贏唔到都希望能夠成功搶分，保住出線機會，面對聲勢浩大嘅新西蘭，預料會加強防守，極力避免失波，2.5球入球細穩陣。

直播表

周二1:30pm 女子世盃 新西蘭女足 Vs菲律賓女足

Now 630

周二4:00pm 女子世盃 瑞士女足 Vs挪威女足

Now 630

周二6:20pm 熱身賽 巴黎聖日耳門 Vs艾納斯

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周三7:30am 阿甲 科爾多瓦學院 Vs拉魯斯

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