中國一日擸兩金　覃海洋破亞洲紀錄成為世界蛙王

中國新一代蛙王覃海洋在福岡舉行的世界游泳錦標賽表現搶鏡，周一晚以破亞洲紀錄的成績奪冠，成為首位贏得男子蛙泳世界冠軍的中國泳手，更為中國迎來今屆首面金牌；繼而在周二上演的男子50米蛙泳初賽以26秒34再刷新亞洲紀錄。

去年經歷慘痛教訓、個人項目僅奪一面金牌的中國隊，周一晚在世錦賽一日奪兩金。覃海洋出戰男子100米蛙泳，隨着奧運金牌得主英國的皮亞堤缺席，曾在全國冠軍賽游出57秒93的覃海洋即成為奪標大熱，而他在初賽及準決賽分別以58秒26及57秒82成績刷新了亞洲紀錄，並以首名躋身決賽。在決賽被安排在第4線的覃海洋，半程已取得領先位置，最終以57秒69的新亞洲紀錄為中國贏得今屆世錦賽首面金牌，也寫下歷史成為首位在100蛙泳贏得世界冠軍的中國人。

24歲的覃海洋乘勝追擊出擊男子50米蛙泳初賽，隊友孫佳俊在先一組登場，已游出了26秒76的新亞洲紀錄，而隨後一組上陣的覃海洋表現更加強勢，以26秒34再破此項亞洲紀錄，並以總成績首名躋身準決賽。

至於張雨霏在女子100米蝶泳決賽，憑着後勁以56秒12衝得一面金牌，這也是她個人首項長池世界冠軍。在東京奧運獲得100米蝶泳銀牌的張雨霏賽後稱:「去年我們整體的表現都欠理想，為了今次世錦賽我們非常努力，去年我們學習了很多，也取得了很多機會，希望未來幾天可以有更多金牌。」