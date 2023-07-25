塞爾維亞男籃世盃初選名單　FMVP祖傑缺陣

男子籃球世界盃將於8月25日展開，塞爾維亞籃球協會周一（24日）公布20人初選名單，不過去季助金塊奪得NBA總冠軍，並獲選為總決賽最有價值球員（FMVP）的祖傑未有入選，將會缺席男籃世界盃。

祖傑上季表現大勇，雖然無緣連續3年成為常規賽MVP，但成功幫助金塊在季後賽屢挫強敵，奪得隊史首座NBA總冠軍，風頭一時無兩。不過塞爾維亞籃協日前公布世盃初選大軍名單，祖傑未有在列，不會出戰世盃。有報導稱塞軍主教練佩錫（ Svetislav Pešić），以及同屬NBA球員，將會以隊長身份帶領塞爾維亞出戰的保丹諾域（Bogdan Bogdanovic），曾嘗試說服祖傑為國披甲，可惜這名去季共為金塊上陣69場常規賽及20場季後賽的中鋒，決定在休賽期把握時間休息，為下季NBA作準備。

儘管祖傑缺陣，勢必對塞爾維亞實力造成打擊，不過名單仍有部份球員在NBA效力，包括保丹諾域和熱火的約域（Nikola Jovic），戰力依然不容忽視。值得一提，塞爾維亞世盃被編入B組，同組對手有南蘇丹、波多黎各及日前有李凱爾成功入籍的中國。

此外，傳統強隊美國男籃為備戰世界盃，已選出14人組成隊伍，在8月3日至6日期間，到拉斯維加斯與美國隊一同訓練，助美國隊備戰世界盃，活塞的基根寧咸（Cade Cunningham）和火箭的謝倫格連（Jalen Green）。