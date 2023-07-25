亞運授旗　金牌獎金高達100萬！

烏蘭巴托 2023 東亞青年運動會及杭州第19屆亞運會中國香港代表團授旗典禮，周二（25 日）於九龍公園體育館舉行，同日香港賽馬會宣布亞運獎金銀碼「加碼」，個人項目金牌得主將獲得高達100萬港元獎金，而團體項目則有200萬元獎金。

上屆雅加達亞運，香港隊贏得8金18銀20銅共46面獎牌，今屆港隊派出930人代表團出戰，人數是歷年之冠，有望突破上屆成績。香港賽馬會宣布推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，並於今屆亞運和成都世界大學生運動會設有現金獎。亞運個人項目銅牌可獲25萬獎金，銀牌有50萬獎金，而金牌得主更可獲100萬獎金。至於隊際項目，銅牌可獲50萬，銀牌100萬，金牌得主將有200萬獎金。

亞運團長霍啟剛表示，港隊近期於亞錦賽、世錦賽表現大勇，有望突破上屆獎牌數目

：「單車雖然李慧詩不在，但其他人也不錯，游水方面，何詩蓓在國際賽成績非常好，女子接力隊也破了香港紀錄。還有劍擊、乒乓球、羽毛球和空手道等，爭金的人很多。」上屆男子跳馬金牌得主石偉雄不在港隊名單之一，霍啟剛指：「由於亞運和體操世錦賽時間重疊，我們正和總會協調時間，最終會留給教練決定。」

香港空手道代表曾綺婷日前贏得生涯首面亞錦賽金牌，回港後心情依然興奮：「4次亞錦賽終於得償所願贏得金牌，4強2比0擊敗上屆亞運冠軍、中華台北的谷筱霜，決賽贏了輸過幾次的哈薩克選手（Moldir Zhangbyrbay），為備戰亞運增添信心。」她透露，亞運前會到愛爾蘭參加空手道聯賽，港隊亦邀請15名世界級選手到體院集訓，增加實戰經驗：「今次是我第3次出戰亞運，希望可以保持亞錦賽的信心，贏得獎牌。」

上屆亞運勇奪金牌的香港男子欖隊成員姚錦成即將迎來生涯最後一屆亞運，他直言感不捨：「始終我擺了很多心機在這個運動，今次都好想衝金牌，最後一屆亞運有個好結局。」他表示，早前球隊到內地與中國隊集訓，以適應中國炎熱天氣和試陣：「成效不錯，新球員累積經驗，感受與亞洲隊水平差距。」