江旻憓世界劍擊賽闖入16強　對佘繕妡演「內訌戰」

世界劍擊錦標賽於意大利展開連場激戰，女子重劍「世一」江旻憓於64強登場，憑上佳的發揮連挫委內瑞拉及匈牙利的對手，強勢打入16強，巧合地遇上同樣狀態甚弗的佘繕妡，二人化友為敵爭奪8強席位。

上月在武漢勇奪亞洲錦標賽冠軍的江旻憓，以頭號種子身份出戰，並直入64強面對委內瑞拉的馬天妮絲，29歲的她未有受到太大考驗，以14比6輕鬆過關。及後32強迎戰匈牙利劍手布琪，雖然比賽早段雙方打成3比3呈均勢，但江旻憓打出一波10比0攻勢，最終大勝對手15比3，無驚無險打入16強。

22歲的佘繕妡日前經過了小組賽及淘汰賽後，保持高昂狀態於64強先以「決一劍」險勝波蘭的妮碧，再以15比12力挫愛沙尼亞的安比治。這是佘繕妡首次打入世界賽16強，她之前最佳的成績是2022年開鑼世界賽最終排名40位。

另邊廂，港隊男子佩劍代表何思朗，首圈以15比9擊退埃及劍手蒙咸麥，首度躋身世界賽32強，將與羅馬尼亞劍手烏尼安交鋒。

前一日舉行的男子花劍初賽方面，蔡俊彥、楊子加及崔浩然都成功通過外圍賽晉級淘汰賽，並同樣連贏兩場晉身正賽圈，他們將與直入64強的奧運金牌得主張家朗於周四(27日)上場衝擊獎牌。女子佩劍方面，歐倩瑩、梁洛文及朱詠翹小組賽出線後，分別擊敗羅馬尼亞、土耳其及阿根廷劍手，打入正賽。