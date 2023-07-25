香港隊　男女足亞運決選名單出爐

香港男、女子足球代表隊將於9月19日至10月7日參與杭州第19屆亞運會，足總周二（25日）一併公布兩隊22人決選名單，當中男足3名超齡球員全為外流球員，包括勞烈斯、安永佳及梁諾恆。另外，同日兩名有份代表港足出席授旗儀式的年青球員林衍廷、謝家榮，則齊齊表示會以出線為目標。

林衍廷有份出戰上屆雅加達亞運，今屆再度入選，他坦言角色較以往有所不同，但強調不會為自己帶來太大壓力，盼能助港隊晉級至較後階段：「我上屆可能係最細個嘅球員，到呢屆隨時係最大嗰個，所以角色會有啲唔同，不過我唔覺得壓力會明顯大咗，呢家只會盡力做好目標，爭取出線16強甚至8強。」

「Fat Gor」將會最後1次以適齡球員身份出戰亞運，他不禁感嘆光陰似箭，揚言要更加集中應戰，並寄望球隊能夠抽中實力相對接近的對手，從而走得更遠：「今屆部份球員有『大港腳』經驗，實力絕對唔差，希望呢屆籤運好啲，容易啲出線。」

至於效力大埔的門將謝家榮首次入選亞運名單，他表示十分期待：「亞運都算係好大型比賽，自己又未踢過，同埋生涯如無意外都係踢得一次。自己又無話最期待對邊隊，因為相信好多隊實力都好強，反而更加享受同強隊較量。」「家榮」續指港隊今屆整體實力不俗，直言會視出線為首要目標：「名單好多球員都擁有大港腳經驗，同埋由細一齊踢到大，默契會比較好；加上9月踢算係過咗pre-season，大家狀態應該都ok，今屆出線絕對係有可能。」

男足22人決選名單如下：

門將： 伍瑋謙 (冠忠南區)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)

後衞： 勞烈斯 (大連人)、周子謙 (港會)、陳凱柏 (冠忠南區)、陳晉一、

曾以行 (傑志)、葉卓文 (北區)、梁諾恆 (浙江隊)、亞歷斯祖

中場：林衍廷 (標準流浪)、黃皓雋、余在言 (東方)、鄭進泓 (香港 U23)、

趙聡悟 (冠忠南區)

前鋒：孫銘謙 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、劉家喬 (香港 U23)、簡嘉亨

(港會)、潘沛軒 (傑志)、張憙延 (理文)

女足22人決選名單如下：

門將： 梁蔚雅、吳卓蔚、吳婉琪

後衞： 朱素君、鍾貝琪、郭藹嵐、馬澤純、冼仲意、黃曦桐、胡彩瑤

中場：湛靜雯、陳穎霖、陳詠詩、陳綺馨、何玫薇、梁匡蕎、蘇鎧霖

曾麗薇、曾柏同、王素嫻

前鋒：張煒琪、劉潤兒