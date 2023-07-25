巴洛根單獨訓練　前途似咁？

巴洛根（左）在早前對紐倫堡的友賽有份上陣。（Getty images）

阿仙奴將於周四(27日)早上繼續喺美國出戰季前熱身賽，惡鬥巴塞隆拿，而根據《每日郵報》報道，陣中小將巴洛根正進行單獨訓練，相信今場都未必會有份上陣，下季隨時面臨再被外借，甚至賣走嘅風險。

正遠赴美國出戰季前熱身賽嘅阿仙奴，早前啱啱不敵另一支英超球隊曼聯，29人大軍近日復操。不過根據《每日郵報》報道，上場喺後備席坐足全場嘅前鋒巴洛根，同陣中傷兵辛真高只係喺旁邊進行單獨訓練，預計呢名22歲美國國腳，下場鬥巴塞都好大機會冇份踢。

「槍手」前鋒位置競爭激烈，仲有加比爾捷西斯同尼基迪亞在陣，所以巴洛根上季已經被外借到法甲蘭斯，當中39次上陣攻入22球，表現備受好評；有傳多支球隊都希望借用佢，而國際米蘭更加開價3,500萬鎊(約3.5億港元)收購，不過同「槍手」要求嘅5,000萬鎊(約5億港元)仲有段距離，預計季前熱身賽上陣機會唔多嘅巴洛根，下季未必有得留低。