鄺錦昌轟30分助漢友復活　銀牌男籃力挫晉裕

周二（25日）男子高級組銀牌，漢友和晉裕力爭復活，前者憑著鄺錦昌轟入30分，以80：73擊敗對手，保住一線生機，下場對崇德飛鷹和滿貫之間的負方。

漢友上場不敵香港東方，面對「win or go home」的絕境，打出決心，黃銘德和黃裕杰射入三分，鄺錦昌內外開弓，單節攻入10分。相反晉裕手感冰冷，大半節只有趙蕸雄外投得手，落後8：25。晉裕打出7：0的攻勢，但好天氣維持不久，漢友又下起三分雨，殷兆俊、鄺錦昌和趙鍵鋒接連中鵠，一度拉開22分。晉裕靠梁民熊和黃子聰止血，半場追成30：45。

晉裕今季找來劉子禮和林萬進，這對昔日拍檔（曾效力超敏和東方）打出身價，一個博得「and 1」，一個包辦鏟籃、三分和助攻，還造成對手進攻犯規，把氣氛推到高潮，加上梁民熊連入兩球三分，只落後56：59進入決勝節。晉裕咬緊比分，但鄺錦昌展現大心臟，用一球又一球三分，扼殺對手希望。結果漢友在3人得分上雙，包括鄺錦昌轟入30分下，以80：73擊敗晉裕。

「今場抱著贏的決心，熱身充足，入局快，雖然溝通有些甩漏，被對手追分，但調整防守後，順利守住勝局。」鄺錦昌說。轟入30分的關鍵，無非信心和決心：「我以往信心和決心不夠，上陣時間不多，今季給自己信心，盡力打好就能留在場上。」各隊休季積極變陣，但漢友只有鍾俊昇一個新兵，也暫時未有外援，但他依然劍指前6：「我們全華班打了3季，大概都是這班人，會靠默契贏球。」