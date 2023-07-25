愛倫韋特：日本女足「大」奏凱「哥」

我認為日本於分組賽第1輪賽事中的表現，是32強中最出色，她們將希望今場面對哥斯達黎加的C組次輪分組賽，可再一次交出耀眼表現。

大和撫子陣中有多位好波之人坐鎮，並於5比0大勝贊比亞一仗中，展現出相當好的團隊合作精神，但我認為，宮澤日向令我留下最深印象，她首場分組賽便個人梅開二度，助球隊大勝。

另外，由2011年女子世盃冠軍隊成員熊谷紗希領軍的後防表現穩固，成功取得零封成績，但我認為，中場才是日本隊最強的地方。

效力曼城的長谷川唯乃是日本的中場指揮官，並為前線的長野風花及藤野青葉提供絕佳的支援，可惜後者於上場比賽欠缺運氣，未能取得入球。

另邊廂，哥斯達黎加落筆打三更，首戰以0比3不敵西班牙，但我認為她們面對今屆賽事其中一支大熱奪標球隊時，防守表現相當不錯，總算能夠在開賽後的1個小時內，力保不失。

門將丹妮娜索妮拉獲得一份相當有趣的生日禮物，事關她不但力挽狂瀾，令球隊不至於慘敗給西班牙，更加成功救出珍妮弗靴莫素的12碼。

此外，經驗豐富的中堅賓娜維迪絲需要交出好表現，隊長卡芙蓮艾華拉杜也需要全力以赴，抵擋日本中場的來襲。然面，我感到驚訝的是，球隊入球紀錄保持者拉姬洛迪古絲於對西班牙的首場分組賽沒有上陣。不過，我認為日本的實力遠高於哥斯達黎加，預計這支前女子世盃冠軍，今仗將可輕取哥斯達黎加。