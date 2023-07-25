愛倫韋特：狂牛勢全力攞「贊」 

西班牙今場次輪分組賽，將會面對首次打入女子世盃決賽周的贊比亞，狂牛兵團將劍指16強淘汰賽的資格。

西班牙於首輪分組賽中，以3比0擊敗哥斯達黎加，不過球隊在製造了多個入球機會的情況下，卻未能大勝一場，令我感到失望，所以她們需要加強門前把握力。

如果西班牙想躋身今屆賽事較後階段的話，首戰取得入球兼被公認為世上其中一位最出色的女足球員邦瑪迪，就要交出最佳表現才可。

巴塞隆拿隊友佩泰娜絲於比賽末段後備入替，也同樣將會是球隊的核心球員。我預期她今場對賽贊比亞的比賽，將會獲得更多的上陣時間，事關她因傷長抖了一段時間才剛剛復出。

對手贊比亞首次打入決賽周的首場賽事，便以0比5大敗予日本。我預期，她們今仗硬撼西班牙將會再度陷於苦戰。門將卡芙蓮梅蘇達面對日本時領紅，今仗將要停賽，對球隊造成嚴重影響，2號門將莎卡拉將會臨危受命，希望可以協助球隊力保不失。

我認為贊比亞今仗對西班牙將會死守，並嘗試憑隊長芭芭拉班達的高速，展開反擊攻勢爭取入球。C組的小組首名出線資格，將取決於西班牙及日本哪一隊取得較佳的得失球，西班牙將希望在對賽日本前攻入更多入球，所以我預計狂牛女兵今仗可大勝贊比亞。