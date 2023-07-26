銀牌男籃PPV直播　南華衞冕第一擊鬥建龍飛馬

自去季甲一聯賽奪標後，南華時隔9個月再登場，實在令球迷期待。而建龍飛馬上仗旗開得勝，當然希望再打出驚喜。

衞冕銀牌男籃賽的南華將於今晚（26日）7時強勢出擊，與建龍飛馬爭晉級，同日尾場由另一爭標熱門滿貫對崇德飛鷹。南華今季有5名新兵，能否保持競爭力值得期待，至於新帥領軍的滿貫將以全新陣容示人，同樣不能錯過。on.cc東網周三晚上7時及8時40分安排按次收費直播，方便未能入場的球迷睇波支持本地籃球。

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建龍飛馬在銀牌揭幕戰與升班球隊晉裕激戰至最後一刻，最終憑控衞張馳岳突破對手防線，最後1秒傳給籃下的邱廣華得分，成功以78：76絕殺對手。建龍飛馬上季升班並以第5名完成，今季雖有朱梓鎔、韓天次和劉嘉榮離隊，但陣中年輕球員經過上季磨鍊已成長不少，默契亦比上季提升，球隊揭幕戰表現令人驚喜。

可惜，建龍飛馬的外援中鋒漢尼拔仍未回復最佳狀態，上場僅上陣幾分鐘已見他跑動吃力，難以快速回防，今場面對機動性極強，而且內線高度佔優的南華，絕對是「越級挑戰」。上季建龍飛馬在聯賽首戰即遇上南華，這位身高2米08中鋒能否擔起防守重任，成為球隊能否拉近差距的關鍵。

銀牌力爭3連霸的南華今季亦有不少變動，主力梁兆華、陳張敏和張延隆離隊，4名南青新兵當中，鄭凱安和蘇柏軒外投能力突出，陳怡富和Jefferson Espiritu活力十足，有望為球隊加強火力，至於崇德飛鷹舊將彭懿葭則在賽前「落名」，增加球隊內線兵源。南華有上屆最有價值球員朱亮，加上大賽經驗豐富的余理洋和後衞羅意庭坐鎮，至於曾湛元新季將由得分後衞轉任控球後衞，表現令人期待。