滿貫新援蓋帝斯隨時候命　銀牌PPV直播迎擊崇德飛鷹

周三（26日）男子高級組銀牌尾場晚上8時40分賽事，由滿貫對崇德飛鷹。「綠軍」今季變動頗大，請來台灣教練徐仲毅之餘，還羅致美籍中鋒蓋帝斯，今場有望「地標」，且看新帥、新外援和新兵，能否帶來一番新氣象。

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滿貫上季如坐過山車，榮登常規賽一哥，但洋將荷利菲特季末加盟，未有如虎添翼，反而四強不敵香港東方，奪季而回，關鍵正是磨合時間不足。滿貫吸取教訓，今季早早落實由蓋帝斯擔任外援，這個29歲、身高2米13的美籍中鋒，對本地球迷來說並不陌生，前東家為新加坡騰飛之獅，於ABL場均取得21.8分12.4籃板。

滿貫禁區有黃鎮煒、方誠義、鄧志恒和張彬賢，經驗豐富，但平均年齡偏大，身高也佔不到便宜，蓋帝斯可望彌補短板。值得一提的是，身穿34號球衣的蓋帝斯偶像是「巨無霸」奧尼爾，但不是傳統中鋒，可以射三分，也擅長跑位和策應，打法偏向「小丑」祖傑，更符合「綠軍」快狠準的台灣球風。

除了蓋帝斯，滿貫還有4個新兵，包括李琪、楊子豐、蕭瑋耀和葉俊鋒。作為現役頂尖射手，李琪可以分擔蔡再懃的壓力，增加關鍵時刻的「出手選擇」。蕭瑋耀和葉俊鋒來自甲二，年輕就是本錢，且看能否注入活力。

飛鷹上場以77：73險勝南青，陣容相對年輕，主要依靠洋將奧斯汀。但快滿36歲的他打足37分鐘，需要兼顧得分、籃板、助攻還有防守，略顯吃力，拿手的三分球6投0中，如果今場還要抵抗蓋帝斯，相信有點勉強，其他隊友必須挺身而出。