世大運　睇RTHK32為香港隊打氣

「第31屆世界大學生夏季運動會」（世大運）將於本月（7月）28日至8月8日在四川成都舉行。港台電視32（RTHK32）將直播開幕式和閉幕式，並於賽事期間每日直播多項賽事，讓香港巿民為香港代表隊的健兒打氣。

今屆賽事港隊派出歷來規模最大的代表團參戰，超過140名大學生運動員將出戰11個項目，包括射箭、體操、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、排球及武術。其中，劍擊世界1哥張家朗、劍壇新貴蔡俊彥和吳諾弘、奧運女乒團體季軍杜凱琹和蘇慧音、網球新星黃澤林、王康怡等皆會披甲上陣，為港爭取佳績。

港台一直推廣健康生活，鼓勵全民運動，推動香港的體育發展。為了讓觀眾投入「成都第31屆世界大學生夏季運動會」各個比賽項目，港台邀請了一眾前港將及教練為賽事作專業評述，星級陣容包括黃曉盈（體操）、湯嘉寶（網球）、余翠怡（劍擊）、劉彥恩（游泳）、黃永棋（羽毛球）、莫宛螢（武術）、李皓晴（乒乓球）及葉寶林（排球）等。

「成都第31屆世界大學生夏季運動會」將於7月28日晚上8時揭幕，港台電視32會與觀眾一同直擊開幕盛況。此外，港台亦會開設世大運網上專頁（rthk.hk），並於港台電視31和電台第一台播出的《港台體壇123》、第一台《十項全能》、第三台（英文台）《Common Room》，以及普通話台《孟想運動周刊》中，與全城緊貼戰況。

【成都世大運焦點賽程】

7月29日（六）

武術

8月3日（四）

網球

7月30日（日）

武術

8月4日（五）

劍擊、體操

7月31日（一）

排球

8月5日（六）

劍擊

8月1日（二）

乒乓球

8月6日（日）

田徑、籃球

8月2日（三）

羽毛球、游泳

8月7日（一）

劍擊

＊比賽時間以大會網頁公布為準