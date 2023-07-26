【有片】艾納斯止連敗　C朗精彩倒掛返老還童

有C朗拿度坐陣嘅艾納斯，經過熱身賽2連敗共輸1比9後，周二(25日)日本之旅首站硬撼巴黎聖日耳門(PSG)，結果踢成0比0平手終止連敗。C朗今場狀態明顯好轉，多次埋門都好有威脅，更有一次精彩倒掛金勾僅僅射斜，幾乎重現2018年歐聯對祖雲達斯嘅經典「士哥」。

PSG今場未有基利安麥巴比同尼馬兩大球星，不過夏天加盟嘅馬高阿辛斯奧、盧卡斯靴南迪斯、史堅尼亞都粉墨登場。艾納斯經過2場熱身賽狀態提升，表現活躍嘅C朗威脅甚大，一次近門施射被基安盧基當拿隆馬神救撲出，完半場前更施展「教材式」倒掛，可惜個波僅僅射斜，位置、姿勢都同佢2018年歐聯8強攻入祖雲達斯嘅經典倒掛相似，難怪網民都話C朗「返老還童」。

C朗今場踢到65分鐘就被換走，啱啱由曼聯加盟嘅巴西後衞阿歷士迪尼斯亦首次上陣，結果兩隊最後都入唔到波，0比0握手言和。C朗賽後喺社交網留言興奮留言：「面對強敵交出好好嘅表現，季前熱身繼續！日本球迷嘅歡迎冇得頂！」