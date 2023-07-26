【有片】美斯玩晒！邁亞密首擔正再入2粒

阿根廷「球王」美斯喺北美嘅夢幻開局延續，繼上仗為國際邁亞密首演獻罰球絕殺後，周三(26日)朝早喺北美聯賽盃首度正選上陣，再入多2球兼交出助攻，帶領球隊4比0大勝阿特蘭大聯，小組2戰全勝提前躋身32強，完全展示球王風範。

國際邁亞密今仗強陣出擊，美斯同布斯基斯齊齊首度擔正，比賽早段阿特蘭大聯反客為主發動狂攻，不過8分鐘就被美斯一盤冷水打沉，呢位阿根廷前鋒接應布斯基斯長傳，突破越位單刀射中柱，但佢快步補中先拔頭籌；22分鐘美斯中路突破分波，自己再入禁區接應回傳輕鬆射入。

國際邁亞密幾乎所有攻勢都係經美斯做樞紐，完半場前佢喺右路發起進攻，輾轉去到左路由羅拔泰萊射入；54分鐘美斯繼續展現全能技術，佢喺中場拎到對方誤傳，交出通透直線畀羅拔泰萊單刀射成4比0。美斯踢到78分鐘先至退下火線，獲班主碧咸同全場球迷致以熱烈掌聲。

美斯今場毫無懸念當選全場最佳球員，佢登陸北美後2場入3球，據Opta數據顯示，阿特蘭大聯係美斯球會生涯攻陷嘅第100支球隊，而國際邁亞密半場領先3球，亦係球會史上首次出現，足證「球王」嘅影響力非同凡響。