港超聯　再添外援！馬相訓卡丹奴域投標準流浪

港超聯球隊標準流浪再有外援加盟，周三（26日）透過Facebook專頁，宣布簽入南韓中堅馬相訓及黑山前鋒卡丹奴域。

曾為南韓U22國家隊成員的馬相訓現年31歲，曾效力FC水原及尚州尚武等韓職球隊，過去一度外流泰國聯賽，這位中堅表示過程中有不少生活體驗，因此渴望再度外闖：「我希望感受跟韓國不一樣的生活和足球環境，有機會參與『亞冠盃』外圍賽是另一原因，畢竟即使在韓國，也只有少數球員能踏進亞冠賽場。」上周有份參與流浪友賽的馬相訓指正逐步適應香港的訓練環境及天氣，希望能與同胞兼隊友金旻奎、朴鍾範一起，爭取入選球季最佳11人。

至於現年25歲的黑山前鋒卡丹奴域去季以10個聯賽入球，位居該國乙組聯賽去季神射手榜次席，雖是首次外流但他對香港有良好印象：「我喜歡這個城市，而且球會以至每位成員都待我很好。標準流浪有優秀並且勤奮的球員，希望我跟大家能好好合作，一起邁向成功。」卡丹奴域續指：「去季是我相當成功的一個球季，但我相信自己能做得更好，來到香港首要是適應這裡的一切，然後協助球隊達成目標，當然也希望能持續有入球。」

【球員資料】

馬相訓(Ma Sanghoon)

出生日期：1991/7/25（31歲）

身高：1.83米

位置：中堅

曾效力球會：FC江原(南韓)、BBCU(泰國)、全南天龍(南韓)、FC水原(南韓)、尚州尚武(南韓)、FC城南(南韓)

卡丹奴域(Stefan Cadenovic)

出生日期：1997/8/31（25歲）

身高：1.91米

位置：前鋒

曾效力球會：波德戈里察(黑山)、德雷茲加(黑山)、博凱列(黑山)、格爾巴利(黑山)、貝拉內(黑山)