列迪姬再稱霸1500自　「女水怪」追平菲比斯紀錄

美國「女水怪」列迪姬在福岡舉行的世界游泳錦標賽成功衞冕女子1500米自由泳金牌，迎來生涯第20面世錦賽金牌，跨越個人里程碑。

這位「長途女王」游出她生涯第3最佳時間以15分26秒27首先觸池，保持強勢稱霸女子1500自，這個成績僅次於她自己在2018年所創的世界紀錄及2015年寫下的世錦賽大會紀錄。「我感覺很好，真是很開心，這個星期實在很有樂趣；而這是付出很多努力的成果，因為有很多出色的人圍繞着我，包括我自６歲起就跟隨着的教練及我的隊友。」

值得一提是這面金牌是列迪姬在世錦賽上贏得的第15面個人項目金牌，追平了美國傳奇「水怪」菲比斯的紀錄，26歲的列迪姬賽後坦言:「這是一項榮譽，我在數年前認識了菲比斯，而自小就是看着他成長。」她續稱：「我們都是來自馬里蘭州，真是沒有想像過大家都是同一位置，而能為美國隊贏得獎牌，一直都是一項榮譽，特別是金牌，我會保持繼續做好。」至於意大利的Simona Quadarella 獲得銀牌，而中國的李冰潔取得銅牌。

列迪姬在五屆世錦賽上均贏得了800米及1500米自由泳冠軍，而有4次奪得400自金牌及一面200自金牌；連同接力項目她擁有24面世錦賽獎裨,當中有20面金牌，創下了女泳手紀錄，而菲比斯目前仍保持世錦賽33面獎牌兼26金的史上最多的紀錄，且看列迪姬能否將此紀錄打破。