【女子世盃】美國格食格搶Ｗ冇「蘭」度

聽朝女子世盃次輪即有重頭大戰上演，E組美國女足惡鬥荷蘭女足，重演上屆決賽戲碼。兩大冠軍熱門首輪齊齊贏波，實力遠勝同組對手，今場成為小組首名決定性一戰。衞冕嘅美國女足整體實力極高，相反荷蘭女足缺點唔少，而且近年對賽又畀美國女足食住，今仗難逃厄運，主勝有計。（Now 630周四早上9時直播）

美國女足無論人腳、經驗都係女子足球「天花板」，今屆以歷史性世盃3連冠為目標。上屆決賽佢哋以2比0擊敗荷蘭女足，入球功臣韋冰露、露絲拿維妮今屆仍然在陣，加上阿歷絲摩根、蓮莉絲賀蘭等經驗豐富嘅球星壓陣，實力超晒班，上仗輕描淡寫，不費吹灰之力就大破越南女足3比0，而且早早喺上半場已奠定勝局，球員明顯上晒力。

另一邊廂，荷蘭女足今屆有王牌前鋒美迪瑪重傷未能參賽，荷甲神射手卡瑪亦爭議性落選，雖然球員平均質素仍屬一線，但拍埋美國女足仍然差一截。自從上屆決賽輸波後，荷蘭女足兩年前喺奧運女足8強，同樣畀美國女足踢出局，加上兩隊過去5次正面交鋒，美國女足於法定時間取得4勝1和壓倒性優勢，今仗開主勝冇難度。

直播表

周三 3:30pm 女子世盃 西班牙女足 對 贊比亞女足

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周三 6:30pm 球會賽 拜仁慕尼黑 對 曼城

無線myTV Super

周三 8:00pm 女子世盃 加拿大女足 對 愛爾蘭女足

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周四 9:00am 女子世盃 美國女足 對 荷蘭女足

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