曼聯B隊輸畀域斯咸　莊尼伊雲斯評分第2差

曼聯喺美國嘅熱身之旅非常忙碌，星期四(27日)朝早對皇家馬德里前，周三(26日)先安排B隊同英乙嘅域斯咸「拍跳」，雖然坦哈格親自督師兼有莊尼伊雲斯領軍，但曼聯一眾新人踢到失控，最終10人應戰下輸1比3。

曼聯今場派B隊上陣，早前回巢嘅莊尼伊雲斯帶住一班新人出賽，不過面對域斯咸體力化踢法明顯應付唔到，門將彌敦比索早前魯莽衝出禁區撞跌域斯咸前鋒穆連，搞到對方要吸住氧氣離場入醫院檢查，如果唔係莊尼伊雲斯包番最後防線，彌敦比索唔止拎黃牌。

域斯咸主力受傷後反而踢得更進取，喺29分鐘同36分鐘連入2球，曼聯就喺上半場補時由19歲西班牙右閘祖拉度破蛋。換邊後1分鐘，曼聯中場哥爾因粗野攔截食紅牌，域斯咸喺69分鐘入多一球，最終呢支威爾斯球隊喺超過3萬觀眾入場下，3比1擊敗曼聯。

《曼徹斯特晚報》賽後對莊尼伊雲斯評分為全隊第2低嘅4分，評語係：「莊尼伊雲斯今場嘅表現，令人回憶起佢第1次效力曼聯最後5年嘅恐怖演出，面對體力化嘅前鋒仍然搞唔掂。」