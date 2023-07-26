愛倫韋特：加拿大「愛」贏波

同樣爭取今屆女子世盃首場勝仗的加拿大及愛爾蘭，將會在今輪的第2場1分組賽作出正面交鋒。

加拿大在首場分組賽因姬絲甸冼佳亞12碼宴客，錯失了成為首個於6屆女子世盃決賽周都有入球的球員，最終只能跟尼日利亞打成0:0，這位40歲的老將希望今場賽事可以取得入球，達成這個創舉。

前鋒祖甸海迪瑪於首戰中或許欠缺門前把握力，但她整場賽事相當具威脅，有可能會為愛爾蘭帶來麻煩，而效力帝王君主的中場球員姬恩則覆蓋球隊的防線。

首次躋身女子世盃決賽周的愛爾蘭，首戰僅以0比1不敵合辦國澳洲。在比賽初段，她們成功抵擋澳洲的攻勢，其後更加為澳洲帶來威脅，這個好表現，將會提升她們迎接今輪第2場分組賽的信心。

由於凱蒂麥卡碧的傳中球準繩，加上中堅露爾絲姬恩擁有身高優勢和禁區內的制空力，故此，我預期愛爾蘭有機會於自由球攻勢下，考驗到加拿大的防線。

隊長凱蒂麥卡碧在上場分組賽，更加差點在比賽後段為球隊扳平比數，而梅根歌洛妮的死球處理也相當危險，證明愛爾蘭絕非吳下阿蒙。然而，我始終相信奧運女子足金牌得主加拿大的整體實力及大賽經驗較高，所以預計她們今仗將可獲勝。