亞運籃球名單出爐　惠龍兒歸隊強勢出擊

第19屆亞運會香港籃球隊決選名單出爐，灣區翼龍中鋒惠龍兒繼2014年仁川亞運後再次出戰亞運會，另外陣容亦包括香港東方和香港金牛職業隊球員，精銳盡出。

亞運香港男子籃球隊成員包括：本地職業隊香港東方球員陳兆榮、梁嘉顯、徐遠成和卜聿揚、NBL香港金牛的梁兆華、楊睿騏、東超聯賽（EASL）灣區翼龍的惠龍兒、本地勁旅滿貫的李琪、鄧志恒、蔡再懃、南華的葉耀邦以及隨香港東方出戰東南亞職業籃球邀請賽（ABL）的徐遠征。其中梁嘉顯、卜聿揚和徐遠征將首次出戰亞運。港隊上月曾到澳洲布里斯班集訓，期間約戰當地NBL 1聯賽球隊友賽兩場，加強默契。

港隊女子隊同樣強勢出擊，首位加盟WCBA的李祉均及效力美國NCAA隊的陳欣汶歸隊，球隊出戰馬來西亞沙登第8區邀請賽，寓賽於操。至於新增項目3x3籃球，香港男子隊成員包括：張國銓、林民淇、曾湛元和黃浩賢，而女子隊則派出陳穎欣、何佩盈、關海珮和吳欣潼。

杭州亞運香港男子籃球隊名單：

陳兆榮、李琪、梁嘉顯、梁兆華、卜聿揚、惠龍兒、鄧志恒、蔡再懃、徐遠成、徐遠征、楊睿騏、葉耀邦

杭州亞運香港女子籃球隊名單：

陳梓琪、陳偉萍、陳欣汶、高芷程、劉常學、李祉均、雷淑怡、唐曉蕾、徐穎榆、黃嘉汶、王宝詩、任栩燕