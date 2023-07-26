港超聯　香港U23第4季未定案　第5名超齡兵或懸空

港超聯球隊香港U23周三（26日）下午假將軍澳足球訓練中心（FTC），舉行新球季開操及記者招待會。香港U23暫時只得4名超齡球員，主教練司徒文俊透露來季「註5出3」的限制有望放寬，現正落力尋找最後一人，但不排除會懸空，而主要贊助人霍啟山則指第4季會否續戰港超仍有待討論，球隊將於8月9日前往佛山三水進行4至5日密集式訓練。

香港U23上季得1分排聯賽包尾，今季繼續以年青球員為骨幹，全隊平均年齡約20.9歲，羅致了林學㬢、杜國樑等9名新球員，並在記者會上即場公布馬阡浩、羅焌軒及余毅行加盟。不過球隊卻有多達11名球員離隊，包括5名超齡球員黃浩然、張俊軒、袁世傑、羅曉聰及郭子堦。至於隊長則由林學㬢擔任，副隊長為杜國樑及鄭進泓。

香港U23今季陣容大變，不少球員紛紛轉會，主教練司徒文俊在記者會上，承認今季磨合的確需時及困難，但慶幸一班本地年青球員能夠獲得各支球會的垂青，達到球隊成立目的：「如果唔係有香港U23，我諗佢哋應該唔會有千幾二千分鐘嘅出場時間，希望新季可以繼續鍛練更多年輕球員，喺國際賽層面上同其他國家收窄差距，為香港爭取更好成績。」提到今季目標，「司徒Sir」笑言「踢得波有邊個唔想贏」，希望成績比上季進步，並指大家可以將注意力集中在球員成長方面。

香港U23為全華班球隊，並設有「註5出3」超齡球員限制，但球隊超齡兵暫時只得林學㬢、杜國榆、吳文希及梁煒烽4人，「司徒Sir」透露來季在超齡球員出場人數上或有所放寛，目前仍在找尋合適人選：「可能有機會放寬至『註5出5』，場上調動方面應該會更有彈性。不過第5個超齡球員未落實，之前有3個目標好有經驗同能力，屬於『大佬級別』，但好可惜唔能夠成功簽入。呢家可能會揾返一啲仲未落班嘅人，或者唔排除（個位）有機會懸空，等季中再算。」

至於足總主席、球隊主要贊助人霍啟山，亦有出席記者會，兼親自落場與香港U23球員操練，他希望年青球員能珍惜機會，表現一季比一季進步。香港U23已經來到暫定營運3年的最後一季，對於球隊會否再有第4季，「霍生」表示仍有待討論：「之前兩季幫到好多唔同球員，證明球隊成立係成功。下一步會喺季中做檢討同討論，喺董事會上聆聽其他球隊意見。因為今次情況同3年前好唔同，成立個陣連8隊都唔夠，但呢家體育生態已經健康返，度過咗最困難時間。」

香港U23 2023-24球季球員名單

門將：25. 雲天樂、29. 鄧梓朗、44. 袁逸朗

後衞：4. 宋紘毅、5. 梁煒烽、6. 杜國樑、20. 嚴啟倬、26. 馬阡皓、28. 黎皚韜、31. 余毅行

中場：8. 鄧筵霑、14. 鄭進泓、23. 何瀧浩、66. 李卓軒、88. 羅焌軒

前鋒：3. 李樂謙、7. 劉家喬、9. 何家智、10. 林學曦、11. 吳文希、12. 吳栢希、21. 林智豐、33. 宏愷志