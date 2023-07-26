港超聯　出任香港U23副隊長　鄭進泓：要凝聚士氣

港超聯球隊香港U23周三（26日）舉行公開操練和季前記招，其中本季新加盟的鄭進泓被任命為球隊副隊長，他盼望幫助球隊踢出爭氣波，兼顧攻守平衡。

「沙維」過往效力冠忠南區及理文時，從不少經驗豐富的球員身上學習，不過投效香港U23後，已為隊中其中1位經驗相對較深的球員，本季更被任命為球隊副隊長，他坦言角色較以往不同，希望能鼓勵大家踢出拼勁：「以前主要喺其他球員身邊學嘢，踢好『菁英盃』，但嚟到呢隊波，我已經算係經驗比較多啲嘅球員，希望可以凝聚士氣，幫大家喺場上踢好啲。」此外，主教練司徒文俊指「沙維」今季位置較以往較後，需兼顧更多防守工作，但「沙維」有信心能適應角色：「其實踢代表隊梯隊嗰陣，多數係出任防中，所以我覺得可以適應呢個位置，幫球隊防守同串連進攻。」

足總日前公布亞運足球決選名單，成功入選的「沙維」對出戰這項大賽非常期待，期望助港隊爭取佳績，以及在「大港腳」主教練莊恩安達臣面前展示實力：「之前冇試過畀佢帶住訓練同比賽，希望今次可以比佢觀察我嘅能力同踢法。」