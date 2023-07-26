勒邦占士長子練習時暈倒　現時情況穩定

NBA巨星勒邦占士的長子小占士周二（25日）出席南加州大學籃球隊練習時暈倒，更出現心臟停頓，現時已離開深切治療部（ICU），情況穩定。

小占士天賦不俗，一般預計他未來有力子承父業，在NBA立足，甚至有機會與勒邦占士成為NBA史上首對一同征戰賽場的「父子兵」，可惜日前收到壞消息，於練習時突然失去意識甚至心臟停頓，需要送院治理，其後勒邦占士一家的發言人表示小占士情況穩定，不需於ICU接受治理：「小占士練習期間心臟突然停頓，幸好醫療人員及時把他送往醫院，現時小占士的情況變得穩定，已離開深切治療部，希望大家尊重勒邦占士一家的私隱，如果之後有進一步消息，我們會盡快向外界公布。」

消息傳出後，各界隨即向勒邦占士一家送上祝福，盼望小占士早日康復，包括湖人傳奇球星莊遜、勒邦占士曾效力的邁阿密熱火及早前離開曼聯的門將迪基亞，其中莊遜寫道：「我們要為小占士祈禱，盼望他很快便能完全康復。」

小占士曾被預測能夠在NBA選秀會首輪獲選，現時38歲的勒邦占士亦於2022年表示，期望能夠在最後1年職業生涯與兒子攜手出擊，惟小占士心臟出現問題後，勢必對勒邦占士的期盼造成打擊。