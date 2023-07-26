獎牌擦身而過！何詩蓓世錦賽200自梗頸四

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周三（26日）晚在福岡舉行的世界游泳錦標賽，出戰女子200米自由泳決賽與獎牌擦身而過，與強手力戰後不敵兩位打破世界紀錄的澳洲女將，及加拿大天才泳手，以1分53秒96第4名衝線，爭取個人及香港游泳史上首面長池獎牌仍要再等待。

25歲的何詩蓓是這場決賽中年齡最大的泳手，在東京奧運奪得此項銀牌的她被編在第二線道，她與奧運金牌得主澳洲的堤密絲、16歲加拿大天才少女麥恩杜殊及上屆銀牌得主澳洲19歲新星奧姬娜嫺，於起步已鬥得激烈，何詩蓓與堤密絲初段稍為帶出，而完成首100米後，Siobhan位列第3，然而已袋走400米自由泳金牌的堤密絲與奧姬娜嫺一直保持破世界紀錄的時間衝向終點，而在最後衝刺時，何詩蓓僅負加拿大的麥恩杜殊，以1分53秒96獲得第4名，無緣獎牌。

至於上屆銀牌得主奧姬娜嫺則游出新世績的1分52秒85，力壓同樣打破舊世界紀錄的奧運冠軍堤密絲奪金。值得一提是獲得銅牌的加拿大新星麥恩杜殊，所造出的1分53秒65也打破了世界青年紀錄。

何詩蓓過去在2021及2022年短池(25米)世錦賽先後奪得金牌，然而她一直期望可踏上長池世錦賽的頒獎台，明天（27日）她將出戰另一主項女子100米自由泳初賽，試圖向此項獎牌作出挑戰。