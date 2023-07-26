香港隊　列卡度指韋婉婷落選涉紀律問題

香港女子足球代表隊將於9月19日出戰杭州亞運，足總周二（25日）公布決選名單後引起爭議，有落選球員於社交平台上發文表達不滿，質疑港隊女足教練團的選人準則不公，女足主教練列卡度及經理黃若玲，於周三（26日）代表隊操練前就事件作回應，前者強調代表隊在作出選人決定的時候，有跟足準則，又透露「韋婉」落選涉及紀律問題。

女足港隊最近公布出戰杭州亞運的決選名單，其中外流泰國的韋婉婷及效力傑志的傅昭文就齊齊落選，後者日前在社交平台上載長文，對落選表達不滿。主教練列卡度就選人風波作回應，強調港隊有一系列選人準則：「我哋係根據戰術、技術及體能去訂立準則，此外出席率及紀律都好重要，要代表港隊係需要有承擔。」他續指球員位置也是選人時考慮的因素之一，並表示理解會有球員因為落選而感到失望。

對於「韋婉」再次落選大軍名單，列卡度解釋是因為涉及紀律問題：「韋婉婷喺2021年曾獲徵召出戰『亞洲盃』外圍賽，但佢因為不合理原因選擇退隊，當時我哋因為咁要重新安排已訂好嘅機票同住宿，當時疫情嚴峻，好難要搵球員頂替佢，情況係好困難。」列卡度表示事發1年後曾與韋婉婷傾談，惟自2022年後就沒有再與其聯絡，但他續指代表隊的大門一直會為任何球員而開：「我願意同任何球員溝通，我都同韋婉婷講，佢任何時候都可以搵我傾。」

韋婉婷過去曾在社交媒體上，批評港隊存在管理問題，對此女足經理黃若玲回應道：「如果『韋婉』覺得我管理上有咩做得唔好，提出嚟囉，講真我又唔會成日睇佢哋啲貼文，或者根本都睇唔到，咁從來都唔會知有咩問題。其實我哋有好多限制球員未必知，可能個名單，佢哋以為尋日公布就尋日先決定，但唔係囉，背後會唔會有啲嘢係佢哋唔知道呢？唔係每一樣嘢都要同球員交代，或者完全解釋晒畀佢哋聽。」

對於傅昭文就事件發長文質疑女足教練團，黃若玲表示：「奧委會早前喺授旗儀式話要公布名單，所以成件事好似好突然，但講真名單好耐之前要確認，呢樣對教練團好大困難，星期一球隊有定期訓練，我諗其實男子隊唔會咁樣做，但我哋都顧及球員感受，花時間逐個逐個同球員講，如果球員嗰刻有咩問題，絕對可以直接同教練團溝通，但佢選擇喺社交媒體講，可能都係依家一代年輕球員嘅做法。在我角度自己都有責任，要教啲球員做返好，唔係唔可以講任何嘢，每個人都有自由，但要考慮吓講嘅嘢會唔會影響其他人，包括有啲想入嚟呢個圈子嘅人。」

黃若玲續指不認為今次亞運名單存在不公：「睇番個名單，我都唔知有咩唔公平，聯賽冠軍、亞軍隊都選咗差唔多嘅人，我諗作為教練係可以決定點樣選球員，我覺得位置上係好重要，可能有3個人都好叻，但同一位置有4個人去爭；而有啲球員可能實力無咁好，但嗰個位置真係無人，咁我都要選佢，可能球員唔係好明白，但我哋都好希望去溝通。」被問及韋婉婷及傅昭文未來還會否獲港隊徵召，黃若玲表示：「我哋從來冇叫佢哋退隊，嚟緊有好多國際賽，好似10月有國際友誼賽、11月有東亞盃。因為有時有啲外流球員嚟唔到，我哋都希望唔同賽事有唔同球員可以踢吓，因為目標係將來入到亞洲盃決賽周。」

另外，黃若玲確認港隊將於下月10日、13日主場迎戰泰國，其中首仗為閉門賽事，第2仗則屬於A級國際友誼賽，會在青衣運動場上演；她又提到球隊為備戰亞運將出外集訓，惟地方及時間則會在周四（27日）亞運抽籤後才決定。