熱身賽照搏盡氣勢爆燈　曼聯半W擊沉艦隊

聽朝將上演季前熱身賽焦點大戰，皇家馬德里同曼聯喺中立場美國休斯敦交鋒，雖然話雙方都旨在試陣練兵，但「紅魔鬼」曼聯近期備戰態度非常認真，連踢多場熱身賽，頻頻捷奏，狀態更勝一籌，今仗勢必先下手為強。加上兩隊近4次對賽，曼聯3次上半場領先，一於直取曼聯半場勝。（HOY TV 77台周四早上8時30分直播）

曼聯上季由坦哈格接手執教及改造後，已逐漸重上正軌，呢位荷蘭名帥鐵腕治軍、賞罰分明，包括踢走巨星C朗，早前褫奪哈利馬古尼隊長臂章，改由般奴費南迪斯擔任新隊長，透過一系列操作，成功建立威信，令所有球員絕對服從，季前備戰當然唔敢偷懶。

曼聯日前熱身賽對阿仙奴，下下去到盡，中堅利辛度馬天尼斯踢到對手布卡約沙卡飛起，仲同馬田奧迪加特發生口角，當正英超咁踢，態度十分認真，上半場已領先兩球。雖然曼聯仲未能簽入一位正前鋒，但查頓辛祖客串呢個位置，表現唔錯，即使對住兵工廠防線，都可以反搶再單刀射入，狀態愈來愈好，成為紅魔鬼入波新利器。

皇馬早段易失波

至於皇馬剛於周一踢首場熱身賽對AC米蘭，「銀河艦隊」上半場落後兩球，球員狀態明顯不足，即使下半場連入3球反勝3比2，但好大程度上由於A米防線連番犯錯，並非皇馬表現特別出色。加上呢支西甲勁旅痛失射手賓施馬之後，教練安察洛堤需要時間重新制訂戰術，遇上已經上晒力嘅曼聯，將陷入劣勢。