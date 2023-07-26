南華全民皆兵大勝建龍飛馬　用行動回應質疑

換班主、換帥、換主力⋯⋯讓南華的衛冕旅途蒙上陰霾。但周三（26日）男子高級組銀牌，「紅軍」用行動回應質疑，上陣11人點點開花，以90：42大勝建龍飛馬，寫下今季最大分差，下場與香港東方上演「紅藍對決」。

過往南華對上「Big 4」之外球隊，總是早早拉開比分，但今季人腳大變（主力梁兆華、陳張敏和張延隆離隊，吳繼武接掌兵符），加上余理洋和曾湛元缺陣，開局落後0：6，讓人擔心「紅軍」實力不再。不過，南華迅速調整，藉防守反擊取回主導，其中楊嘉駿快攻入樽，讓全場驚呼，反超前17：13。

建龍洋將漢尼拔復任正選，周健宏戴上面罩復出，但新陣容磨合不足，不時「牛油手」，短短兩節出現17次失誤。南華自然沒有放過機會，林民淇和鄭凱安充當炮台，葉耀邦頻頻殺入籃下博犯，半場領先45：19。

建龍隊長馮嘉豪射入兩球三 分，但朱亮手感發燙，一手包辦封阻、偷波、上籃和三分，單節攻入13分，為南華拉開30分進入末節，把剩餘時間留給小將。他們不負眾望，輪流轟炸籃框，上陣11人均有得分下，以90：42大勝建龍，寫下今季最大分差。

南華有4人得分上雙，朱亮13投8中，輕鬆攻入19分；葉耀邦表現全能，貢獻13分7籃板5助攻4偷波；由南青提拔上來的陳怡富和鄭凱安，分別取得12分和11分。

籃球逃不過新舊交替，南華不例外。幾大主力離隊，讓不過24歲的葉耀邦，搖身一變成為「經驗球員」：「有些退役，有些去打NBL，剩下的舊人不多，每個角色變得非常重要。像我、元仔（曾湛元）和民淇（林民淇）幾個後生都要挺身而出，得分之餘，還要串連球隊。」

南華稱霸甲一多年，對手無一不想打倒這支長勝軍，今季，被視為最好機會。「別人覺得我們是underdog，但他們有他們看法，我們做好自己就行。」過往陣容鼎盛，但只是過往。所謂做好自己，是與當下身邊人奮鬥：「我們陣容或許沒之前好，但年輕了，有不同衝擊力，會證明給滿貫、東方他們看，我們在同一個水平，有力競爭冠軍。」

南華下場硬撼東方，對方新教練並不陌生，正是曾任教「紅軍」三年的巴拿莫域：「Mensur三年來教了我們很多，一年多沒見面，想讓他看見我的進步。」他決心擔大旗：「場均9至10籃板，4至5助攻，是我給自己的standard。」