季前熱身賽　傑志2比3不敵武里南聯

日前已到達泰國展開集訓的去季香港「三冠王」傑志，周三（26日）在武里南體育場與連續兩季在泰國聯賽成為「三冠王」的武里南聯進行友賽。最終傑志雖然在上半場先開紀錄，最終仍以2比3不敵對手。

「藍鳥」派出兩名夏天加盟的新兵擔正，丹卓斯基鎮守中路，祖連奴則連同明加索夫及伊高沙托尼攻堅，查理史葛、陳俊樂及基爾頓任中場鐵三角，金信煜，米基爾和潘沛軒先列後備。武里南聯方面，彭薩扼守後防，瑞爾戴耶夫和高錫負責較炮，支援杜保亞及素柏猜爭取入球。

武里南聯初段頻頻在兩翼製造攻勢，使傑志頗為受壓，7分鐘，杜美度妙傳予素柏猜，後者起腳被保羅救出。但到13分鐘，基爾頓成功逼甩對方腳下球，推至禁區後助攻祖連奴射入，「藍鳥」先開紀錄。直到29分鐘，瑞爾戴耶夫左路擺脫羅梓駿後傳中，杜保亞門前頂入，追成1比1平手。36分鐘，伊高沙托尼右路傳中，陳俊樂禁區頂起腳省中對方球員，之後基爾頓攻門高出，上半場補時階段，素柏猜接應角球頂入，武里南聯反超2比1完半場。

「藍鳥」換邊後作不少調動，包括金信煜、米基爾及艾里奧等立即見效，明加索夫47分鐘左路傳中，米基爾頂成2比2。52分鐘，陳晉一橫傳予明加索夫射入，可惜被判越位在先，入球無效，隨後武里南聯攻勢，杜保亞小禁區勁射被艾里奧護空門。67分鐘，素柏猜禁區頂附近窩利抽射僅告高出，之後「藍鳥」攻勢一浪接一浪，惟遲遲未能再度領先，更於83分鐘被杜保亞接應沙薩勒左邊傳中頂入，傑志隨後傾力反撲，惟始終未能再次追平，輸2比3完場。

傑志總監兼主教練朱志光指球隊狀態有改善空間，但坦言球員久疏戰陣，因此對整體發揮已感到滿意，形容是役練兵效果理想：「好開心就算踢熱身賽，對手都好認真去踢，希望大家可以藉着呢場比賽提升狀態。」「朱Sir」透露奧拿斯處理簽證問題後，預計於明早歸隊，並稱取得加盟後首球員祖連奴有好開始：「丹卓斯基上半場不過不失，要繼續適應球隊，而祖連奴喺友賽攞到第1球，絕對係好開始。」