蓋帝斯超級雙雙　滿貫力挫崇德飛鷹

周三（26日）銀牌男子高級組尾場，爭標熱門滿貫登場，憑外援蓋帝斯交出超級雙雙30分18籃板，以93：78擊敗有奧斯汀轟34分的崇德飛鷹，8月8日將會大戰永倫。

首節戰況緊湊，崇德飛鷹甫開戰連入4分，滿貫外援蓋帝斯（CJ）正選登場，靈活打法相當適合機動性強的滿貫，「CJ」交出「and 1」之後，再接應李琪妙傳來一記「拆你屋」，贏得不少掌聲，拉開至18：10。飛鷹的楊文綱不讓「CJ」專美，連入兩記三分，為飛鷹追至17：20，掀起高潮。兩隊你追我趕，首節滿貫僅領先26：20。

第2節蓋帝斯憑身高2米10優勢繼續強攻籃底，他連得7分加上蔡再懃的2分，滿貫9：0攻勢，拉開至20分差距，余嘉寶以三分球為飛鷹「止血」，半場飛鷹落後34：51。滿貫的蓋帝斯半場已有18分進帳。

換邊後，飛鷹奧斯汀（BA）挺身而出，單節狂轟20分，但仍難以追近分數，因為滿貫亦有蓋帝斯和蔡再懃合取19分，助滿貫以77：58繼續領先。決勝節，飛鷹極力反撲，「BA」、呂銘彥和麥嘉榮連轟4記三分球，麥嘉榮其後再偷球快攻得手，追至72：82。滿貫重整旗鼓，李琪、蔡再懃和林俊光接連得分，最終以93：78取勝。

滿貫外援蓋帝斯表現搶鏡，全場轟30分、18籃板，蔡再懃則交出21分3助攻，而歐陽維江亦有11分進帳。崇德飛鷹奧斯汀34分7籃板，除此之外只得麥嘉榮得分上雙，攻入11分。