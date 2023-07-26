愛倫韋特：決賽翻版 美國勢挫荷蘭

衞冕冠軍美國對荷蘭這場E組分組賽，同時也是2019年世盃決賽翻版戰，但我感到經過4年之後，兩軍的情況已截然不同。

力爭在女子世盃3連霸的美國，陣中有14位球員首次征戰女子世盃決賽周，球隊於上輪首輪分組賽擊敗首次打入決賽周的越南賽事中，有幾位球員成功證明了自己的身價。我相信上場個人攻入兩個精彩入球的索菲亞史密絲，將會是今屆女子世盃其中一位最突出的球員，荷蘭將難保持她整場比賽表現平靜。另外，洛雯也同樣於右翼位置表現出色，這兩位年青小將再配合阿歷絲摩根的經驗，繼續成為球隊進攻的核心。

另邊廂，容卡去年接手成為荷蘭教練後，誓要助球隊捲土重來。上輪分組賽她們面對葡萄牙時展示出不屈不撓的精神，最終以1比0獲勝。雲達嘉特對葡萄牙時攻入致勝入球，這位30歲的守衞，將會是荷蘭防線上的重心球員，表現穩健，更有能力於死球攻勢時產生威脅。

前線方面，效力祖雲達斯的貝倫絲特恩能夠走到對方防線身後，我認為她及效力阿仙奴的丹妮雲迪，當然最有機會為美國後防帶來問題。不過美國質素始終較荷蘭高，我預計她們今仗將可獲勝，進一步邁進淘汰賽。