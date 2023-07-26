愛倫韋特：葡軍勢擒越南搶分

兩支首次打入決賽周的球隊葡萄牙及越南，將會在今場E組的分組賽中展開龍爭虎鬥，雙方都希望可以取得歷來首場女子世盃勝仗。

葡萄牙於首場決賽周就要硬撼勁旅荷蘭，最終她們雖僅以0比1不敵該支2019年女子世盃亞軍球隊，表現已有交代。身經百戰的賓菲加中堅卡露歌絲達，面對荷蘭時於後防領軍表現出色，而前車路士翼鋒安娜波基絲亦成功擔當閘位球員的角色，表現得相當好。

然而，我認為葡萄牙需要製造更多入球機會。她們需要令謝絲卡施華更多參與球隊的進攻，我相信她在得到適當的供應下，將有能力改寫戰局。

另邊廂，越南首戰雖然以0比3敗於衛冕冠軍美國，但她們應該會為自己首場決賽周賽事的表現而感到驕傲。門將陳氏金清救出世界上其中一位最優秀女足球員阿歷絲摩根的12碼，令她充滿信心迎接往後賽事，5人防線表現得非常緊密，最後成功限制美國只攻入3球，絕對值得讚賞。

我相信越南對賽葡萄牙可以踢得更加進取，或許有機會取得首個女子世盃入球。要達成這個成就，隊長黃茹及阮雪蓉也需要交出最佳的表現才可。

我十分期待看到，越南面對一支實力較為接近的葡萄牙時會表現如何，但我認為葡萄牙最終會獲勝，為最後1輪分組賽惡鬥美國之前，增強球隊的信心。